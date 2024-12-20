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Потери россиян в войне против Украины превысили 770 тысяч солдат, - Генштаб

Фото: россияне потеряли рекордное количество солдат за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 19 на 20 декабря, россияне потеряли на фронте 2200 солдат, 24 боевых бронированных машин и 115 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 770 420 (+2200) человек ликвидировано;
  • танков - 9584 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 823 (+24) ед;
  • артиллерийских систем - 21 220 (+42) ед;
  • РСЗО - 1256 ед;
  • средства ПВО - 1027 (+1) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 600 (+79) ед;
  • крылатых ракет - 2943 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31 793 (+115) ед;
  • специальной техники - 3662 (+6) ед.

Воздушные атаки РФ

С вечера 19 декабря агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В одном из районов Киева зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА.

Утром 20 декабря россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе раздавались мощные взрывы, работала ПВО.

Кроме того, российские террористы масштабно обстреливают из артиллерии Херсон. Есть пострадавшие среди местных жителей.

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