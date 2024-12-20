Потери россиян в войне против Украины превысили 770 тысяч солдат, - Генштаб

Воздушные атаки РФ

С вечера 19 декабря агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В одном из районов Киева зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА.

Утром 20 декабря россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе раздавались мощные взрывы, работала ПВО.

Кроме того, российские террористы масштабно обстреливают из артиллерии Херсон. Есть пострадавшие среди местных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.