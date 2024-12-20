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Втрати росіян у війні проти України перевищили 770 тисяч солдатів, - Генштаб

Фото: росіяни втратили рекордну кількість солдат за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 19 на 20 грудня, росіяни втратили на фронті 2200 солдатів, 24 бойові броньовані машини та 115 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 770 420 (+2200) осіб ліквідовано;
  • танків - 9584 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 823 (+24) од.;
  • артилерійських систем - 21 220 (+42) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1027 (+1) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 600 (+79) од.;
  • крилатих ракет - 2943 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 31 793 (+115) од.;
  • спеціальної техніки - 3662 (+6) од.

Повітряні атаки РФ

З вечора 19 грудня агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". В одному з районів Києва зафіксоване падіння уламків збитого БпЛА.

Вранці 20 грудня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. У місті лунали потужні вибухи, працювала ППО.

Крім того російські терористи масштабно обстрілюють з артилерії Херсон. Є постраждалі серед місцевих жителів.

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