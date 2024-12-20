Втрати росіян у війні проти України перевищили 770 тисяч солдатів, - Генштаб

Повітряні атаки РФ

З вечора 19 грудня агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". В одному з районів Києва зафіксоване падіння уламків збитого БпЛА.

Вранці 20 грудня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. У місті лунали потужні вибухи, працювала ППО.

Крім того російські терористи масштабно обстрілюють з артилерії Херсон. Є постраждалі серед місцевих жителів.

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