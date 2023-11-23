RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Потери россиян резко выросли после начала новой волны наступления на Авдеевку, - ВСУ

Фото: потери россиян резко выросли после начала новой волны наступления на Авдеевку (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска начали третью волну наступления на Авдеевском направлении. В связи с этим потери оккупантов резко возросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Вчера российские оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении. И соответственно их потери резко возросли. Захватчики привлекли значительное количество бронированной техники", - рассказал Штупун.

По его словам, украинские воины за минувшие сутки полностью уничтожили три танка и семь других бронированных машин. И это только на Авдеевском направлении.

Спикер также уточнил относительно 80% уничтоженной техники оккупантов в районе Авдеевки, о чем сообщалось вчера.

"Это была одна конкретная атака. И в ней было две колонны. Приблизительно до 15 единиц техники. И было уничтожено 80% из нее", - пояснил Штупун.

Ситуация в районе Авдеевки

Стоит отметить, что в начале октября оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Он стал самым масштабным с 2014 года. Известно, что у российских захватчиков есть определенные успехи. Главная их цель - окружить, а тогда и захватить "ворота в Донецк".

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за месяц, когда кафиры активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.

А президент Владимир Зеленский называет потери РФ в районе Авдеевки более масштабными, чем под Бахмутом.

Как отметил военный эксперт Александр Коваленко, российские оккупанты под Авдеевкой могут сделать ставку на новую тактику. Причиной тому стали огромные потери врага в этом направлении.

Вчера спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что в районе Авдеевки российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не удалось, захватчики потеряли почти 80% техники.

Сегодня же стало известно, что оккупанты уже начали третью волну наступления на Авдеевском направлении. Несмотря на активные атаки враг продолжает нести большие потери.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвдеевкаВооруженные силы УкраиныДонецкая областьВойна России против Украины