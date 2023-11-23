Потери россиян резко выросли после начала новой волны наступления на Авдеевку, - ВСУ

"Вчера российские оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении. И соответственно их потери резко возросли. Захватчики привлекли значительное количество бронированной техники", - рассказал Штупун.

По его словам, украинские воины за минувшие сутки полностью уничтожили три танка и семь других бронированных машин. И это только на Авдеевском направлении.

Спикер также уточнил относительно 80% уничтоженной техники оккупантов в районе Авдеевки, о чем сообщалось вчера.

"Это была одна конкретная атака. И в ней было две колонны. Приблизительно до 15 единиц техники. И было уничтожено 80% из нее", - пояснил Штупун.

Ситуация в районе Авдеевки

Стоит отметить, что в начале октября оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Он стал самым масштабным с 2014 года. Известно, что у российских захватчиков есть определенные успехи. Главная их цель - окружить, а тогда и захватить "ворота в Донецк".

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за месяц, когда кафиры активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.

А президент Владимир Зеленский называет потери РФ в районе Авдеевки более масштабными, чем под Бахмутом.

Как отметил военный эксперт Александр Коваленко, российские оккупанты под Авдеевкой могут сделать ставку на новую тактику. Причиной тому стали огромные потери врага в этом направлении.

Вчера спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что в районе Авдеевки российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не удалось, захватчики потеряли почти 80% техники.

Сегодня же стало известно, что оккупанты уже начали третью волну наступления на Авдеевском направлении. Несмотря на активные атаки враг продолжает нести большие потери.