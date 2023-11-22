ua en ru
Ср, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты из-за больших потерь под Авдеевкой прибегают к новой тактике, - эксперт

Авдеевка, Среда 22 ноября 2023 10:32
UA EN RU
Оккупанты из-за больших потерь под Авдеевкой прибегают к новой тактике, - эксперт Фото: оккупанты из-за больших потерь под Авдеевкой прибегают к новой тактике (росСМИ)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Юрченко
Эксперт: Александр Коваленко

Российские оккупанты под Авдеевкой могут сделать ставку на новую тактику. Причиной тому стали огромные потери врага на этом направлении.

Об этом говорится в материале "Авдеевка поглощает ресурсы РФ. Как Украина защищает Восток и где наращивает плацдарм".

На прошлой неделе в сети опубликовали видео с вражеским танком-камикадзе, который якобы сумел проникнуть в промзону Авдеевки. В Генштабе уточнили, что это был тягач МТЛБ. Он наехал на мину и подорвался.

Однако в связи с этим появились опасения, что россияне могут прибегать к такой тактике - подрывать начиненные взрывчаткой бронемашины на украинских позициях. Но, вероятно, тактика не сработает из-за минных полей.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что эту тактику оккупанты переняли в ИГИЛ. Она широко использовалась в Сирии и не в первый раз применяется в Украине.

"Условный танк начиняют взрывчаткой и направляют по прямой. Если говорить об атаке конкретной позиции, то это реально серьезное оружие. Но в большинстве случаев они уничтожаются на подходе или они сами взрываются на минах", - объяснил Коваленко.

Ситуация в районе Авдеевки

Стоит отметить, что в начале октября оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Оно стало самым масштабным с 2014 года. Известно, что у российских захватчиков есть определенные успехи. Главная их цель - окружить, а тогда и захватить "ворота в Донецк".

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат на этом направлении.

Президент Владимир Зеленский называет потери РФ в районе Авдеевки более масштабными, чем было под Бахмутом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка окупанти Война в Украине Война России против Украины
NEWS
ВСУ проводят наступательные операции, несмотря на снежную погоду, - ISW
ВСУ проводят наступательные операции, несмотря на снежную погоду, - ISW
DAILY
Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию