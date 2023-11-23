Втрати росіян різко зросли після початку нової хвилі наступу на Авдіївку, - ЗСУ

"Вчора російські окупанти почали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку. І відповідно їх втрати різко зросли. Загарбники залучили значну кількість броньованої техніки", - розповів Штупун.

За його словами, українські воїни за минулу добу повністю знищили три танки й сім інших броньованих машин. І це тільки на Авдіївському напрямку.

Речник також уточнив щодо 80% знищеної техніки окупантів у районі Авдіївки, про що повідомлялося вчора.

"Це була одна конкретна атака. І в ній було дві колони. Приблизно до 15 одиниць техніки. І було знищено 80% з неї", - пояснив Штупун.

Ситуація у районі Авдіївки

Варто зазначити, на початку жовтня окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Він став наймасштабнішим з 2014 року. Відомо, що російські загарбники мають певні успіхи. Головна їх мета - оточити, а тоді і захопити "ворота до Донецька".

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

А президент Володимир Зеленський називає втрати РФ у районі Авдіївки масштабнішими, ніж під Бахмутом.

Як зазначив військовий експерт Олександр Коваленко, російські окупанти під Авдіївкою можуть зробити ставку на нову тактику. Причиною цього стали величезні втрати ворога на цьому напрямку.

Вчора речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що в районі Авдіївки російські війська кинули вперед декілька механізованих колон з броньованою технікою. Однак наступ не вдався, загарбники втратили майже 80% техніки.

Сьогодні ж стало відомо, що окупанти вже почали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку. Попри активні атаки ворог продовжує зазнавати великих втрат.