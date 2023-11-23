Оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевском направлении
Оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевском направлении на Донбасс. Несмотря на активные атаки, враг продолжает нести большие потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении", - написал он.
В частности, в материале РБК-Украина отмечалось, что оккупанты под Авдеевкой могут сделать ставку на новую тактику. Причиной тому стали огромные потери врага в этом направлении.
Накануне в сети опубликовали видео с вражеским танком-камикадзе, якобы сумевшим проникнуть в промзону города. В Генштабе уточнили, что это был тягач МТБ. Он наехал на мину и подорвался.
Также буквально вчера стало известно, что в районе Авдеевки российские войска бросили вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не удалось, в результате чего было уничтожено почти 80% вражеской техники.
Потери РФ уже можно считать самыми масштабными за весь период полномасштабной войны против Украины, о чем отметил президент Владимир Зеленский.
Ситуация в районе Авдеевки
Стоит отметить, что в начале октября оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Он стал самым масштабным с 2014 года. Главная их цель - окружить, а тогда и захватить "ворота в Донецк".
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.
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