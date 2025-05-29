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Россияне запустили дроны "Шахед" по Украине: где тревоги и риск ударов

Четверг 29 мая 2025 23:15
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Россияне запустили дроны "Шахед" по Украине: где тревоги и риск ударов Фото: российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили ударные беспилотники "Шахед" в направлении Украины. В нескольких областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

В 22:58 военные сообщили о движении группы дронов из Черного моря курсом на Николаевскую и Одесскую области.

В 23:09 вражеские дроны БпЛА двигались на границе Одесской и Николаевской областей курсом на север.

Мэр Одессы Геннадий Труханов предупредил жителей об угрозе применения ударных БпЛА.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - написал он.

В 23:17 Воздушные силы сообщили об активности вражеских разведывательных БпЛА на севере Сумской и Черниговской областей. Возможна боевая работа.

В 23:22 дроны в южных областях изменили курс на запад.

По состоянию на 22:54 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне запустили дроны &quot;Шахед&quot; по Украине: где тревоги и риск ударов

Воздушные атаки РФ

Российские военные преступники продолжают террор мирного населения в украинских городах потем атак с воздуха.

Вечером в четверг, 29 мая, в Харькове прогремел мощный взрыв после предупреждения о приближении скоростной цели.

Выяснилось, что враг атаковал ракетами Х-32 предприятие в Чугуевском районе Харьковской области.

Также захватчики ударили баллистикой по Николаевской области. Есть раненые среди гражданских жителей.

В ночь на 29 мая российские террористы выпустили по востоку и северу Украины 56 дронов-камикадзе с трех направлений.

Тем временем враг готовит новый массированный обстрел. На авиабазе "Оленья" в Мурманской области враг накопил десятки бомбардировщиков Ту-22М3 и 11 Ту-95МС.

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