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Оккупанты атаковали Васильев Хутор Харьковской области: в селе есть пострадавшие

Пятница 30 мая 2025 04:25
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Оккупанты атаковали Васильев Хутор Харьковской области: в селе есть пострадавшие Фото: среди пострадавших два ребенка (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 30 мая россияне атаковали дронами село Васильев Хутор в Харьковской области. Из-за вражеской атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

"Враг атаковал ударными дронами с. Васильев Хутор Чугуевской громады. На эту минуту известно о 8 пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка", - говорится в сообщении в 03:51.

Ночная атака дронов на Харьков

Напомним, что этой ночью враг совершил массированную атаку на Харьков, используя ударные дроны.

По Слободскому району города было зафиксировано не менее 8 попаданий. Враг атаковал территорию одного из коммунальных предприятий, на месте попаданий зафиксирован пожар. Вблизи места обстрела повреждения получили дома. Последствия разрушений и повреждений пока уточняются.

Кроме того, пострадала одна работница КП. Во время атаки она находилась на территории предприятия.

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