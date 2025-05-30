В Харькове прогремела серия взрывов на фоне атаки баллистики и дронов

В ночь на 30 мая в Харькове был слышен звук взрыва. Перед этим военные предупреждали о скоростной цели в регионе, а также о дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова и канал Воздушных сил ВСУ.

Первый звук взрыва в Харькове раздался примерно в 03:02. Накануне было известно об угрозе баллистики.

"Внимание! Угроза применения баллистики с востока", - говорилось в сообщении в 02:32.

Впоследствии, в 03:00, Воздушные силы ВСУ проинформировали, что в области зафиксирована скоростная цель (ракета).

Отметим, что местные каналы писали в течение последнего часа, что враг обстреливает Чугуев. Однако официальных данных о подтверждениях или последствиях пока не было.

В то же время в регионе Воздушные силы ВСУ фиксируют вражеские дроны. По состоянию на 03:10 в Харькове прозвучала серия взрывов. В то же время мэр Игорь Терехов подтвердил, что город под ударом.

"Харьков снова под ударом! В городе был слышен взрыв. Уточняем обстоятельства. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Обновлено в 03:17

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов тоже подтвердил атаку дронов.

"Харьков под атакой вражеских БпЛА. В некоторых районах города были слышны взрывы. Берегите себя и оставайтесь в безопасных местах до отбоя", - говорится в сообщении.

Обновлено в 03:19

"Серия взрывов в городе - Харьков под массированной атакой БПЛА. Будьте осторожны", - пишет Терехов.

Обновлено в 03:28

По предварительной информации, зафиксирован удар вражеского БПЛА в Слободском районе Харькова.

"На эту минуту, информация о пострадавших не поступала. Информация о последствиях попадания уточняется", - добавил Синегубов.

Обновлено в 03:41

Массированный удар дронов пришелся по одному из коммунальных предприятий, расположенных в Слободском районе.

"По предварительной информации, на данную минуту без пострадавших. Данные о разрушениях - уточняются. На месте попаданий - пожар", - сообщил Терехов.

Он добавил, что всего зафиксировано 8 попаданий по району.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.