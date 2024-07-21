Потери РФ за сутки: система ПВО, 44 артсистемы и 1100 оккупантов

Напомним, по данным ISW, военные агрессора продвинулись около Волчанска, а также в районах Сватово и Донецка.

Прошлой ночью россияне атаковали Украину десятками беспилотников. На подступах к Киеву силы ПВО сбили все вражеские цели.

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