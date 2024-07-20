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Россияне запустили "Шахеды", в ряде областей объявлена воздушная тревога

Суббота 20 июля 2024 23:19
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Россияне запустили "Шахеды", в ряде областей объявлена воздушная тревога Фото: россияне снова атакуют Украину дронами типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В восточных и южных областях Украины объявлена воздушная тревога из-за запуска россиянами ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, в 23:08 несколько групп БпЛА двигались из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Также дроны из Херсонской области двигались северо-западным курсом на Николаевскую область.

В 23:23 Воздушные силы сообщили, что группы беспилотников в акватории Черного моря изменили курс на Николаевскую область. Дроны двигались над Николаевской областью на север и на северо-запад.

Обновлено 23:26:

Вражеские беспилотники обнаружены в северной части Сумской области, движутся курсом на Черниговскую область.

Кроме того, дроны движутся из Николаевской области курсом на Кировоградскую.

Также БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область.

Беспилотники обнаружены в северной части Запорожской области, движутся северным курсом.

Кроме того, БпЛА движутся в Никопольском районе Днепропетровской области, курс северный/северо-западный.

По состоянию на данный момент, карта воздушных тревог выглядит так:

Россияне запустили &quot;Шахеды&quot;, в ряде областей объявлена воздушная тревога

Масштабный обстрел Украины

В ночь на субботу, 20 июля, военные агрессора атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Удары пришлись на пять областей страны, где была повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура.

Кроме того, в Харьковской области россияне атаковали железную дорогу. Четверо работников получили ранения.

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