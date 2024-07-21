Атака "Шахедов": на подступах к Киеву сбили все российские беспилотники
Все вражеские беспилотники, которые российские оккупанты запускали для ударов по Киеву в эту ночь, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
Чиновник уточнил, что БПЛА противника были ликвидированы защитниками украинского неба на подступах к Киеву.
"Сегодня снова определенное количество БпЛА противника направлялось на Киев, но все они были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах" - говорится в заявлении руководителя администрации в его Telegram.
Он добавил, что информация о типе и количестве беспилотников оккупантов появится позже в отчетах Воздушных Сил ВСУ.
По словам Попко, данных о разрушениях и пострадавших в результате вражеской воздушной атаки в Киеве нет.
Также в КГВА отметили, что за последние 2 недели "это уже по меньшей мере пятая подряд реальная попытка врага атаковать столицу дронами".
Ночная атака "Шахедов"
Ранее сообщалось, что российские захватчики в эту ночь, 21 июля, снова запустили несколько групп ударных беспилотников по территории Украины для очередной воздушной атаки. Тревога была объявлена в ряде областей.
Позже в Чернигове был слышен взрыв на фоне сообщений военных о фиксации "Шахедов" над городом. А в сети писали о работе ПВО в регионе.
Около трех ночи воздушная тревога также была объявлена в Киеве. Местные власти информировали о работе ПВО в области и на подступах к столице. А в 4:28 был объявлен отбой тревоги в городе Киеве
Между тем на момент выхода публикации вражеские дроны-камикадзе до сих пор фиксируются над Украиной, в частности в северных областях.
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