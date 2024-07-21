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Атака "Шахедов": на подступах к Киеву сбили все российские беспилотники

Киев, Воскресенье 21 июля 2024 05:53
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Атака "Шахедов": на подступах к Киеву сбили все российские беспилотники Фото: в КМВА рассказали о сбитии ПВО вражеских "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Все вражеские беспилотники, которые российские оккупанты запускали для ударов по Киеву в эту ночь, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Чиновник уточнил, что БПЛА противника были ликвидированы защитниками украинского неба на подступах к Киеву.

"Сегодня снова определенное количество БпЛА противника направлялось на Киев, но все они были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах" - говорится в заявлении руководителя администрации в его Telegram.

Он добавил, что информация о типе и количестве беспилотников оккупантов появится позже в отчетах Воздушных Сил ВСУ.

По словам Попко, данных о разрушениях и пострадавших в результате вражеской воздушной атаки в Киеве нет.

Также в КГВА отметили, что за последние 2 недели "это уже по меньшей мере пятая подряд реальная попытка врага атаковать столицу дронами".

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что российские захватчики в эту ночь, 21 июля, снова запустили несколько групп ударных беспилотников по территории Украины для очередной воздушной атаки. Тревога была объявлена ​​в ряде областей.

Позже в Чернигове был слышен взрыв на фоне сообщений военных о фиксации "Шахедов" над городом. А в сети писали о работе ПВО в регионе.

Около трех ночи воздушная тревога также была объявлена ​​в Киеве. Местные власти информировали о работе ПВО в области и на подступах к столице. А в 4:28 был объявлен отбой тревоги в городе Киеве

Между тем на момент выхода публикации вражеские дроны-камикадзе до сих пор фиксируются над Украиной, в частности в северных областях.

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Киев ПВО Атака дронов
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