Втрати РФ за добу: система ППО, 44 артсистеми і 1100 окупантів

За останню добу з 20 на 21 липня росіяни втратили на війні в Україні 1100 солдатів, систему ППО і 44 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, військові агресора просунулися біля Вовчанська, а також у районах Сватового і Донецька.
Минулої ночі росіяни атакували Україну десятками безпілотників. На підступах до Києва сили ППО збили всі ворожі цілі.
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