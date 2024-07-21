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Российские захватчики продвинулись в Украине на нескольких направлениях: карты ISW

Воскресенье 21 июля 2024 03:46
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Российские захватчики продвинулись в Украине на нескольких направлениях: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты продвинулись в Украине вблизи Волчанска, в районах Сватово и Донецка. Захватчики, вероятно, готовятся возобновить наступательные действия в Харьковской области.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на отчет Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты недавно продвинулись к северо-востоку от города Харьков на фоне продолжающихся боев на севере Харьковской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что захватчики продвинулись в пределах западной Старицы.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы вытеснили украинские силы с позиций к северу от Глубокого и на 200 метров в северо-восточном Глубоком, хотя в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Войска РФ продолжали 19 и 20 июля наступательные операции в районе Глубокого и в Волчанске.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Старицы, Глубокого и Липцев.

Российский источник рассказывал, что путинские войска нанесли планирующий бомбовый удар по мосту по улице Соборной через реку Волчья в Волчанске.

В оперативно-тактической группировке войск "Харьков" ВСУ сообщили, что оккупанты сформировали и перебросили дополнительные штурмовые группы 155-й отдельной морской пехотной бригады и 18-й мотострелковой дивизии под Глубоким с целью подготовки к возобновлению наступательных действий.

В ОТУВ "Харьков" добавили, что захватчики провели перегруппировку подразделений 138-й мотострелковой бригады, 1008-го мотострелкового полка и 128-й мотострелковой бригады вблизи центрального и восточного Волчанска для возобновления штурмовых действий.

Российские захватчики продвинулись в Украине на нескольких направлениях: карты ISWРоссийские захватчики продвинулись в Украине на нескольких направлениях: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики продвинулись северо-западнее Сватово.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 июля, показывают, как оккупанты поднимают свой триколор в центре Песчаного, и это может указывать на то, что войска РФ захватили населенный пункт.

Несколько российских военкоров утверждали, что российские подразделения якобы завершили зачистку Песчаного 20 июля.

Российские блогеры 19 и 20 июля рассказывали, что войска РФ будто бы полностью захватили Андреевку, и недавно продвинулись на 400 метров к северо-западу от Кисловки и до 2 км у Невского.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Синьковки, возле Глушковки, Новоосинового, Песчаного, Стельмаховки, Лозовой, Макеевки, Невского, Грековки, Новосадового, возле Тернов и в районе Серебрянского лесничества 19 и 20 июля.

Российские захватчики продвинулись в Украине на нескольких направлениях: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ 20 июля продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не без подтвержденного продвижения.

19 и 20 июля российские захватчики наступали в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного.

Оккупанты 20 июля продолжили атаки вблизи Часового Яра, но без продвижения.

Войска РФ 19 и 20 июля продолжали атаковать в пределах Часового Яра, возле Калиновки и Григорьевки, Клещиевки и Белой Горы.

В Министерстве обороны Великобритании оценивают, что российские захватчики вблизи Часового Яра, вероятно, держат тактическую паузу во время проведения зондовых атак и разведывательных операций.

Российские захватчики продвинулись в Украине на нескольких направлениях: карты ISW

Войска РФ не осуществили подтвержденное продвижение на фоне продолжающихся боев вблизи Торецка 20 июля.

Оккупанты продолжали наступать вблизи Торецка, Железного и Нью-Йорка 19 и 20 июля.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы продвинулись в полях к югу от Александрополя и на глубину до 500 метров в центре Железного, но в ISW не нашли подтверждения.

Российские захватчики продвинулись в Украине на нескольких направлениях: карты ISW

Российские оккупанты не совершили подтвержденных продвижений на фоне продолжающихся наступательных операций к северо-западу и западу от Авдеевки 20 июля.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвигаются в пределах центральной Новоселовки Первой, и что ВСУ якобы начали отступать из поселка, но один блогер заявлял, что украинские силы только проводят ротацию и все еще удерживают позиции в южной Новоселовке Первой.

Войска РФ также продолжали наступать в районе Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Калинового, Архангельского и Нудного, а также в районе Яснобродовки и Карловки 19 и 20 июля.

Российские захватчики продвинулись в Украине на нескольких направлениях: карты ISW

Войска РФ недавно незначительно продвинулись к западу от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 20 июля, показывают, что оккупанты продвинулись в полях к югу от Георгиевки и в пределах центральной Красногоровки.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ продвинулись дальше в центральной части Красногоровки, но в ISW не нашли подтверждения.

Российские захватчики также атаковали в районе Константиновки, Парасковеевки и Водяного 19 и 20 июля.

Российские войска 19 и 20 июля продолжали ограниченные атаки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки), но без подтвержденного продвижения.

Российские захватчики продвинулись в Украине на нескольких направлениях: карты ISW

"Южная ось"

20 июля продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Продолжались бои под Работино, около Вербового, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Щербаков 19 и 20 июля.

Российские захватчики продвинулись в Украине на нескольких направлениях: карты ISW

Бои также продолжались 20 июля на левом берегу Херсонской области, в том числе под Крынки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский военкор заявил, что войска РФ якобы удерживают позиции на островах в дельте реки Днепр.

Российские захватчики продвинулись в Украине на нескольких направлениях: карты ISW

Спутниковые снимки, опубликованные 20 июля, подтверждают успешный удар ВСУ по базе российской береговой охраны на озере Донузлав в оккупированном Крыму в ночь на 18 июля.

18 июля украинские СМИ писали со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что СБУ нанесла удар с применением морских и воздушных беспилотников по этой базе РФ, в результате чего был поврежден и разрушен штаб с пунктом управления, склад с боеприпасами и оборудование, электрическая подстанция, технические средства и огневые позиции россиян

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ в возведении поздно вечером 20 июля проинформировали, что в течение суток на фронте произошло 126 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские оккупанты активизировались на Ореховском направлении, вместе с тем Покровское направление остается самым "горячим".

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