Потери РФ за сутки: система ПВО, 44 артсистемы и 1100 оккупантов
Фото: за сутки россияне потеряли на войне 1100 солдат (Getty Images)
За последние сутки с 20 на 21 июля россияне потеряли на войне в Украине 1100 солдат, систему ПВО и 44 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 566 710 (+1100) человек ликвидировано;
- танков - 8266 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 15 963 (+46) ед;
- артиллерийских систем - 15 586 (+44) ед;
- РСЗО - 1121 ед;
- средства ПВО - 896 (+1) ед;
- самолетов - 362 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 402 (+52) ед;
- крылатых ракет - 2401 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 21 036 (+68) ед;
- специальной техники - 2616 (+9) ед.
Напомним, по данным ISW, военные агрессора продвинулись около Волчанска, а также в районах Сватово и Донецка.
Прошлой ночью россияне атаковали Украину десятками беспилотников. На подступах к Киеву силы ПВО сбили все вражеские цели.
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