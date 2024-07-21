Потери РФ за сутки: система ПВО, 44 артсистемы и 1100 оккупантов

За последние сутки с 20 на 21 июля россияне потеряли на войне в Украине 1100 солдат, систему ПВО и 44 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, военные агрессора продвинулись около Волчанска, а также в районах Сватово и Донецка.

Прошлой ночью россияне атаковали Украину десятками беспилотников. На подступах к Киеву силы ПВО сбили все вражеские цели.

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