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Потери РФ за сутки: система ПВО, 44 артсистемы и 1100 оккупантов

Воскресенье 21 июля 2024 07:29
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Потери РФ за сутки: система ПВО, 44 артсистемы и 1100 оккупантов Фото: за сутки россияне потеряли на войне 1100 солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 20 на 21 июля россияне потеряли на войне в Украине 1100 солдат, систему ПВО и 44 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 566 710 (+1100) человек ликвидировано;
  • танков - 8266 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 963 (+46) ед;
  • артиллерийских систем - 15 586 (+44) ед;
  • РСЗО - 1121 ед;
  • средства ПВО - 896 (+1) ед;
  • самолетов - 362 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 402 (+52) ед;
  • крылатых ракет - 2401 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21 036 (+68) ед;
  • специальной техники - 2616 (+9) ед.

Потери РФ за сутки: система ПВО, 44 артсистемы и 1100 оккупантов

Напомним, по данным ISW, военные агрессора продвинулись около Волчанска, а также в районах Сватово и Донецка.

Прошлой ночью россияне атаковали Украину десятками беспилотников. На подступах к Киеву силы ПВО сбили все вражеские цели.

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