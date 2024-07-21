Втрати РФ за добу: система ППО, 44 артсистеми і 1100 окупантів
Фото: за добу росіяни втратили на війні 1100 солдатів (Getty Images)
За останню добу з 20 на 21 липня росіяни втратили на війні в Україні 1100 солдатів, систему ППО і 44 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 566 710 (+1100) осіб ліквідовано;
- танків - 8266 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 15 963 (+46) од.;
- артилерійських систем - 15 586 (+44) од.;
- РСЗВ - 1121 од.;
- засоби ППО - 896 (+1) од.;
- літаків - 362 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 402 (+52) од.;
- крилатих ракет - 2401 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 21 036 (+68) од.;
- спеціальної техніки - 2616 (+9) од.
Нагадаємо, за даними ISW, військові агресора просунулися біля Вовчанська, а також у районах Сватового і Донецька.
Минулої ночі росіяни атакували Україну десятками безпілотників. На підступах до Києва сили ППО збили всі ворожі цілі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.