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Втрати РФ за добу: система ППО, 44 артсистеми і 1100 окупантів

Неділя 21 липня 2024 07:29
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Втрати РФ за добу: система ППО, 44 артсистеми і 1100 окупантів Фото: за добу росіяни втратили на війні 1100 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 20 на 21 липня росіяни втратили на війні в Україні 1100 солдатів, систему ППО і 44 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 566 710 (+1100) осіб ліквідовано;
  • танків - 8266 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 963 (+46) од.;
  • артилерійських систем - 15 586 (+44) од.;
  • РСЗВ - 1121 од.;
  • засоби ППО - 896 (+1) од.;
  • літаків - 362 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 402 (+52) од.;
  • крилатих ракет - 2401 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 21 036 (+68) од.;
  • спеціальної техніки - 2616 (+9) од.

Втрати РФ за добу: система ППО, 44 артсистеми і 1100 окупантів

Нагадаємо, за даними ISW, військові агресора просунулися біля Вовчанська, а також у районах Сватового і Донецька.

Минулої ночі росіяни атакували Україну десятками безпілотників. На підступах до Києва сили ППО збили всі ворожі цілі.

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