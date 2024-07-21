Втрати РФ за добу: система ППО, 44 артсистеми і 1100 окупантів

Фото: за добу росіяни втратили на війні 1100 солдатів (Getty Images)

За останню добу з 20 на 21 липня росіяни втратили на війні в Україні 1100 солдатів, систему ППО і 44 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 566 710 (+1100) осіб ліквідовано;

танків - 8266 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 15 963 (+46) од.;

артилерійських систем - 15 586 (+44) од.;

РСЗВ - 1121 од.;

засоби ППО - 896 (+1) од.;

літаків - 362 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 402 (+52) од.;

крилатих ракет - 2401 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 21 036 (+68) од.;

спеціальної техніки - 2616 (+9) од.