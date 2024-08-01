В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы ударов баллистическими ракетами (Getty Images)

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Киевской и Черниговской областях. По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так: