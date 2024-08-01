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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Четверг 01 августа 2024 00:19
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога Фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы ударов баллистическими ракетами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Киевской и Черниговской областях.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Обстрелы Украины

Вечером 31 июля в ряде восточных и южных областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Позже в Днепре прогремели взрывы. Также были слышны взрывы в Запорожье.

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