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В отдельных районах Запорожья были слышны звуки взрывов

Запорожье, Среда 31 июля 2024 23:48
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В отдельных районах Запорожья были слышны звуки взрывов Фото: в Запорожье прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В некоторых районах Запорожья прозвучали звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"В Запорожье в некоторых районах города был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Незадолго перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Обстрелы Украины

Напомним, днем 31 июля в Днепре прогремели взрывы. Силы ПВО сбили вражеский разведывательный дрон.

Прошлой ночью россияне провели самую масштабную атаку ударными беспилотниками за весь период полномасштабной войны.

Военные сбили все 89 вражеских дронов и ракету Х-59. Большинство БпЛА летели в направлении Киева со всех сторон.

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