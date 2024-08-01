Атака "Шахедов" по Украине: в Киеве снова тревога, в области работает ПВО (обновлено)
В Киеве этой ночью снова была объявлена воздушная тревога. Угроза вражеских воздушных атак с применением ударных беспилотников также актуальна и для ряда областей Украины, где сигналы прозвучали раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Сигнал об угрозе атаки с воздуха раздался в столице около 03:24.
"Немедленно направляйтесь в укрытия!" - призывают жителей Киева в администрации.
Как отметили в командовании Воздушных сил ВСУ, фиксируется движение беспилотников противника в сторону Киева и Броваров.
"БпЛА в Киевской области, курсом на Бровары/Киев", - говорится в объявлении военных в Telegram в 03:27.
Кроме того, стало известно о работе сил и средств противовоздушной обороны Киевской области.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - заявили в Киевской областной военной администрации (КОВА).
Обновлено: отмена и снова тревога
Около 03:39 в Киеве заявили об отбое воздушной тревоги, так же как и в Киевской области. Но уже через пару минут сигнал снова раздался в столице, да и в области тоже.
"Г. Киев - воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к укрытию!" - говорится в объявлении КГВА.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что в Киевской области есть угроза ударных дронов врага.
В мониторинговых группах пишут о фиксации "Шахеда" над столицей в одном из районов.
Обновлено: снова отбой тревоги
Уже около 04:02 в Киеве, а также в Киевской области, снова объявили об отбое воздушной тревоги.
"Отбой угрозы ударных БПЛА", - говорится в заявлении Воздушных сил.
Ночная воздушная атака
Напомним, российские оккупанты в ночь на 1 августа устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. Противник для этого применил беспилотники, а также было предупреждение от Воздушных сил об угрозе баллистики.
Так, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Во время нее сообщалось о взрывах в районе Днепра, а также стало известно о взрывах в Запорожье, которые были слышны в разных районах.
Следует напомнить, что минувшей ночью росармия устроила массированную атаку "Шахедов" по Украине, причем много дронов-камикадзе оккупанты направляли именно для ударов по Киеву. Однако все 89 БПЛА врага, а также ракета, были сбиты силами ПВО ВСУ. В столице "прилеты" не фиксировали.
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