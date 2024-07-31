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В Днепре были слышны взрывы

Днепр, Среда 31 июля 2024 23:40
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В Днепре были слышны взрывы Иллюстративное фото: в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Днепр прозвучали взрывы сегодня поздно вечером, 31 июля. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспільне Дніпро".

Взрывы в Днепре были слышны около половины двенадцатого ночи.

Отметим, что в области незадолго до этого была объявлена воздушная тревога. А в командовании Воздушных сил ВСУ заявляли об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения для атак с востока.

Позже военные призвали жителей Днепра предшествовать в укрытиях.

С аналогичным обращением обратился к жителям областного центра и руководитель Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

"Днепр. Будьте в безопасных местах", - написал чиновник в своем Telegram.

Повторные взрывы

Около 23:47 в городе снова были слышны взрывы.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук просит жителей Днепра не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

"Важно быть в укрытиях до отбоя", - говорится в его заявлении.

В Днепре были слышны взрывы

Напомним, ранее в тот же день в Днепре также были слышны взрывы. В тот момент в Днепропетровской области фиксировали дрон врага, велась работа ПВО.

Позже в ОВА рассказал, что в области был сбит еще один разведывательный беспилотник российских захватчиков.

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Днипро Воздушная тревога Взрывы
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