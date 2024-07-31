В Днепре были слышны взрывы
В районе города Днепр прозвучали взрывы сегодня поздно вечером, 31 июля. В это время в области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспільне Дніпро".
Взрывы в Днепре были слышны около половины двенадцатого ночи.
Отметим, что в области незадолго до этого была объявлена воздушная тревога. А в командовании Воздушных сил ВСУ заявляли об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения для атак с востока.
Позже военные призвали жителей Днепра предшествовать в укрытиях.
С аналогичным обращением обратился к жителям областного центра и руководитель Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
"Днепр. Будьте в безопасных местах", - написал чиновник в своем Telegram.
Повторные взрывы
Около 23:47 в городе снова были слышны взрывы.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук просит жителей Днепра не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.
"Важно быть в укрытиях до отбоя", - говорится в его заявлении.
Напомним, ранее в тот же день в Днепре также были слышны взрывы. В тот момент в Днепропетровской области фиксировали дрон врага, велась работа ПВО.
Позже в ОВА рассказал, что в области был сбит еще один разведывательный беспилотник российских захватчиков.
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