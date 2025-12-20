"Россиян становится все больше, становится все труднее": Зеленский о визите в Купянск

Президент Владимир Зеленский заявил, что на поле боя с оккупантами ситуация сложная, россиян становится все больше. Эти слова он сказал, комментируя недавний визит в Купянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства "Польскому радио 24".

"Россиян становится все больше, становится все труднее", - сказал Зеленский о делах на фронте и добавил, что ситуация на поле боя "сложная".

В этом контексте глава государства продолжил о своем недавнем визите в Купянск, который является стратегической целью врага.

"Я прибыл в Купянск, ситуация действительно была сложной. Линия фронта была очень близко. Однако наши вооруженные силы контролируют Купянск", - заявил он.

Польское издание напоминает, что Купянск является крупным транспортным узлом в Харьковской области.

Также Зеленский, общаясь с журналистами, признал, что российские войска "оказывают давление".

"Они, несомненно, могут уничтожить одно село, другое. Они могут туда зайти. Мы сделаем все, чтобы спасти жизни наших солдат, потому что прежде всего мы должны иметь вооруженную силу. Это не означает, что мы готовы сдаться", - сказал он.

Президент признал, что у Украины были проблемы с наличием определенных типов ракет, в частности зенитных, по разным причинам: в том числе из-за задержек с поставками.

Он также упомянул в интервью польскому СМИ о проблемах в Украине с энергетикой и передачей систем ПВО. Однако Зеленский подчеркнул, что "это не обвинение против наших партнеров".