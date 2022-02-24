Вторгнення в Україну: російський ринок акцій обвалився більш ніж на 10%

Московська біржа зустріла різким зниженням свого індексу новини про вторгнення Росії в Україну . Падіння котирувань перевищило 11%, а курс російської валюти до долара перевищив 84 рублі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Московської біржі .

Індекс Московської біржі станом на 6:20 за київським часом знижувався на 11,08%. Курс долара вперше з січня 2016 року перевищив 84 рублі, а євро – 95 рублів – вперше з грудня 2014-го.

На тлі вторгнення Росії в Україну розпочалося різке зниження котирувань на Токійській фондовій біржі. У моменті індекс Nikkei, який відбиває курси акції понад 220 провідних японських компаній, втратив 2,2%.