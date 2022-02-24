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Вторжение в Украину: российский рынок акций обвалился более чем на 10%

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Москва, Четверг 24 февраля 2022 06:19
Вторжение в Украину: российский рынок акций обвалился более чем на 10% Фото: вторжение России в Украину обрушило российскую валюты и фондовые индексы (facebook.com/NYSE)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Московская биржа встретила резким снижением своего индекса новости о вторжении России в Украину. Падение котировок превысило 11%, а курс российской валюты к доллару превысил 84 рубля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи по состоянию на 06:20 по киевскому времени снижался на 11,08%. Курс доллара впервые с января 2016 года превысил 84 рубля, а евро - 95 рублей - впервые с декабря 2014-го.

На фоне вторжения России в Украину началось резкое снижение котировок на Токийской фондовой бирже. В моменте индекс Nikkei, отражающий курсы акции более 220 ведущих японских компаний, потерял 2,2%.

Напомним, около 05:00 24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации против Украины и ввел на территорию страны российские войска.

Отметим, по данным МВД Украины, российским ударам подверглись центры военного управления, аэродромы, военные склады.

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