Вторжение в Украину: российский рынок акций обвалился более чем на 10%
Московская биржа встретила резким снижением своего индекса новости о вторжении России в Украину. Падение котировок превысило 11%, а курс российской валюты к доллару превысил 84 рубля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи по состоянию на 06:20 по киевскому времени снижался на 11,08%. Курс доллара впервые с января 2016 года превысил 84 рубля, а евро - 95 рублей - впервые с декабря 2014-го.
На фоне вторжения России в Украину началось резкое снижение котировок на Токийской фондовой бирже. В моменте индекс Nikkei, отражающий курсы акции более 220 ведущих японских компаний, потерял 2,2%.
Напомним, около 05:00 24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации против Украины и ввел на территорию страны российские войска.
Отметим, по данным МВД Украины, российским ударам подверглись центры военного управления, аэродромы, военные склады.