Вторжение в Украину: российский рынок акций обвалился более чем на 10%

Московская биржа встретила резким снижением своего индекса новости о вторжении России в Украину . Падение котировок превысило 11%, а курс российской валюты к доллару превысил 84 рубля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Московской биржи .

Индекс Московской биржи по состоянию на 06:20 по киевскому времени снижался на 11,08%. Курс доллара впервые с января 2016 года превысил 84 рубля, а евро - 95 рублей - впервые с декабря 2014-го.

На фоне вторжения России в Украину началось резкое снижение котировок на Токийской фондовой бирже. В моменте индекс Nikkei, отражающий курсы акции более 220 ведущих японских компаний, потерял 2,2%.