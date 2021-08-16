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Другий український літак вже в аеропорту Кабулу, але не може вилетіти, - Кулеба

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про проблему з евакуацією українців з Афганістану. За його словами, другий український літак вже в аеропорту Кабулу, але не може вилетіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там знаходиться, який не може вилетіти. Він теоретично в якийсь момент зможе вилетіти, але чи зможе новий літак туди прибути український - це поки що питання без відповіді. Відповідь на це запитання залежатиме від стабілізації ситуації в Афганістані", - сказав міністр.

Кулеба додав, що Україна готова евакуювати з Афганістану громадян інших країн, як українська сторона вже вчинила під час евакуації людей попереднім рейсом.

Нагадаємо, залишити територію Афганістану хочуть вже 90 українців афганського походження та членів їхніх родин. Сьогодні в Україну прибув перший рейс з Кабулу, який привіз 8 українців та ще десятки іноземних громадян.

Як дізналося РБК-Україна, серед евакуйованих були громадяни Афганістану, частина з яких попросили про статус біженця.

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Дмитро КулебаМЗСАфганистанКабул