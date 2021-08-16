Другий український літак вже в аеропорту Кабулу, але не може вилетіти, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про проблему з евакуацією українців з Афганістану . За його словами, другий український літак вже в аеропорту Кабулу, але не може вилетіти.

"Зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там знаходиться, який не може вилетіти. Він теоретично в якийсь момент зможе вилетіти, але чи зможе новий літак туди прибути український - це поки що питання без відповіді. Відповідь на це запитання залежатиме від стабілізації ситуації в Афганістані", - сказав міністр.

Кулеба додав, що Україна готова евакуювати з Афганістану громадян інших країн, як українська сторона вже вчинила під час евакуації людей попереднім рейсом.