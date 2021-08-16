Второй украинский самолет уже в аэропорту Кабула, но не может вылететь, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о проблеме с эвакуацией украинцев из Афганистана. По его словам, второй украинский самолет уже в аэропорту Кабула, но не может вылететь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, который не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет вылететь, но сможет ли новый самолет туда прибыть - это пока вопрос без ответа. Ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", - сказал министр.
Кулеба добавил, что Украина готова эвакуировать из Афганистана граждан других стран, как украинская сторона уже совершила во время эвакуации людей предыдущим рейсом.
Напомним, покинуть территорию Афганистана хотят уже 90 украинцев афганского происхождения и членов их семей. Сегодня в Украину прибыл первый рейс из Кабула, который привез 8 украинцев и еще десятки иностранных граждан.
Как узнало РБК-Украина, среди эвакуированных были граждане Афганистана, часть из которых попросили статус беженца.