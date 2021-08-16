Кількість українців, які хочуть залишити Афганістан, зросла до 90, - МЗС

Вже 90 українців афганського походження та членів їхніх родин висловили бажання евакуюватися з території Афганістану в Україну. Наразі дипломати формують список громадян, які потребують евакуації.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Таджикистані та Пакистані надати максимальну допомогу українцям, які нині перебувають в Афганістані", - заявив представник МЗС. Ніколенко зазначив, що українська сторона опрацьовує можливі шляхи безпечної евакуації. Не виключається залученням можливостей іноземних партнерів. "Для отримання допомоги співвітчизники мають повідомити посольство в Таджикистані або в Пакистані свої контактні дані та місце знаходження в Афганістані. Родичі в Україні також мають можливість звернутися на "гарячу лінію" МЗС", - додав він.