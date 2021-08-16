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Евакуйовані в Україну громадяни Афганістану попросили про статус біженця

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Україна, Понеділок 16 серпня 2021 15:51
Евакуйовані в Україну громадяни Афганістану попросили про статус біженця Фото: евакуйовані з Кабулу афганці хочуть отримати притулок в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Більшість евакуйованих в Україну з Кабулу людей були громадянами Афганістану. Частина з них попросила Україну надати їм статус біженця.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Сьогодні вночі рейсом з Кабулу прибув літак, на борту якого знаходилося 79 громадян. Це громадяни України, низки інших країн, але переважна більшість - це громадяни Афганістану", - розповів він.

Демченко зазначив, що 9 громадян Афганістану, яких евакуювали з Кабулу, написали заяву на отримання статусу біженця. Ще частина афганців відлетіла з аеропорту "Бориспіль" в інші країни.

"Інші громадяни Афганістану, які не мали можливості відлетіти в інші країни, але потребували притулку в Україні, вони передані разом з тими, хто написав заяву про статус біженця, представникам Міграційної служби", - додав представник ДПСУ.

Нагадаємо, Україна допомогла евакуювати з Афганістану громадян п'яти країн.

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Афганистан Україна Біженці Кабул Государственная пограничная служба
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