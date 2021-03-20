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У Чорне море прямує американський ракетний есмінець

Новость на русском → Субота 20 березня 2021 14:39
У Чорне море прямує американський ракетний есмінець Фото: американський ракетний есмінець (wikipedia.org)
Автор: Андрій Козловський

У Чорне прямує американський ракетний есмінець USS Thomas Hudner (DDG-116). Декілька годин тому корабель проходив протоку Дарданелли.

Про це керівник проєкту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, це корабель однієї з нових модифікацій цього типу - його введено в експлуатацію 1 грудня 2018 року. Він має на озброєнні до 74 крилатих ракет "Стандарт-2" або "Стандарт-3", 24 ракети (6×4) Сі Сперроу.

"Таким чином на сьогодні в Чорному морі знаходяться 4 потужних ракетних корабля країн НАТО (крейсер, 2 фрегати та есмінець)" - написав він.

Він також додав, що така подібна концентрація кораблів спостерігалася в липні 2017, коли в Чорному морі були ракетний есмінець USS Carney (DDG 64), ракетний крейсер USS Hue City (CG 66), британський ракетний есмінець HMS Duncan (D 37) та французький ракетний фрегат Chevalier Paul (D 621).

Нагадаємо, раніше американський есмінець USS Porter увійшов у Чорне море. Він приєднався до есмінцю USS Donald Cook і заправнику USNS Laramie.

Також РБК-Україна писало, що у посольстві Росії в США закликали американських військових припинити "брязкати зброєю" в Чорному морі. За словами росіян, США шукають "ворога в Чорному морі".

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