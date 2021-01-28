Американський есмінець USS Porter увійшов в Чорне море

Фото: есмінець USS Porter (flickr.com/markp51)

Есмінець Військово-морських сил США USS Porter ввечері 28 січня увійшов у води Чорного моря. Есмінець разом з союзниками та партнерами братиме участь у проведенні операцій з забезпечення безпеки в Чорному морі.

Про це повідомила прес-служба НАТО.

Як зазначили в Альянсі, есмінець USS Porter став третім американським кораблем, який увійшов у Чорне море останніми днями.

Він приєднався до есмінця з керованими ракетами USS Donald Cook та заправника USNS Laramie.

Нагадаємо, про те, що есмінець USS Porter прямує до Чорного моря стало відомо сьогодні вранці. Шостий флот США сповістив, що есмінець почав перехід у Чорне море.

Додамо, 24 січня у Чорне море зайшов американський ракетний есмінець USS Donald Cook. Він взяв участь у першій цьогорічній тренувальній місії НАТО.

Крім того, у Чорне море зайшов танкер USNS Laramie для заправки есмінця Donald Cook, що дозволить йому упродовж тривалого часу, продовжувати службу без необхідності заходу в порт.