Другого затриманого учасника викрадення Вербицького і Луценка взяли під варту

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою другого затриманому учаснику викрадення активістів Євромайдана Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Повідомляється, що суд відправив підозрюваного під варту на 60 діб. Він буде перебувати під вартою до 8 травня.

Нагадаємо, у четвер, 12 березня, правоохоронці затримали другого підозрюваного у справі про викрадення активістів Євромайдана Луценка і Вербицького. Підозрюваний безпосередньо брав участь у викраденні активістів.

Відзначимо, в кінці лютого суд дав дозвіл на затримання підозрюваного у зв'язку з його неявкою для вручення підозри. При цьому прокурори повідомили йому підозра заочно.

Раніше РБК-Україна писало, що 10 березня правоохоронці затримали Сергія Мисливого - підозрюваного у справі про вбивство Юрія Вербицького і викрадення Ігоря Луценка. В Офісі генерального прокурора повідомили, що Мисливий майже 5 років жив за підробленим паспортом.

Також повідомлялося, що всього в Державному бюро розслідувань перебуває понад 50 кримінальних справ Майдану.