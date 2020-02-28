Офіс генпрокурора повідомив чергову підозру у "справах Майдану"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суддя дав дозвіл на арешт підозрюваного

Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозрі у викраданні і тортурах учасників Революції Гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького учаснику злочинної організації. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що дана особа була членом злочинної організації, яка в період січня-лютого 2014 року займалася насильницькими діями проти майданівців. При цьому підозрюваний не з'явився для вручення підозри.

"У зв'язку з тим, що зазначена особа не з'явилася на виклик, сьогодні ж отримано дозвіл слідчого судді на її затримання. В цьому приймаються всі необхідні заходи", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Підозрюваному інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Відзначимо, в січні 2014 року стало відомо про викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького невідомими з території Олександрівської лікарні. Тоді після багатоденних тортур їх кинули в лісі, при цьому Вербицький від отриманих травм помер.

Раніше РБК-Україна писало, що ДБР направило до суду обвинувальний акт стосовно колишнього судді Дніпровського районного суду Києва у справі Майдану". Суддя в лютому 2014 року незаконно заарештовував учасників Революції Гідності.

Також повідомлялося, що Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього слідчого Дніпровського районного управління ГУ МВС України в Києві з-за протиправного переслідування учасників Евромайдану.