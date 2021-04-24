ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Друга успішна місія: астронавти перейшли з корабля SpaceX на МКС

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 15:09
Друга успішна місія: астронавти перейшли з корабля SpaceX на МКС Фото: астронавти успішно прибули на МКС (скріншот)
Автор: РБК-Україна

Четверо астронавтів завершили перехід з пілотованого корабля Crew Dragon компанії SpaceX на Міжнародну космічну станцію. Це вже друга пілотована місія компанії Ілона Маска на МКС.

Трансляція вели на сайті NASA.

Кілька годин тому корабель успішно пристикувався до МКС. Він доставив астронавтів, які розпочнуть шестимісячну наукову місію на станції.

Склад екіпажу:

  • Шейн Кімбро від NASA (командир),
  • Меган Макартур від NASA (пілот),
  • Акіхіко Хосіде від JAXA (Японське агентство аерокосмічних досліджень),
  • Томас Песке від ESA (Європейське космічне агентство).

Нагадавши, 23 квітня корабель Crew Dragon стартував до МКС.

Астронавти Crew Dragon-2 будуть знаходиться на МКС одночасно з екіпажем Crew Dragon-1. Повернення корабля Crew Dragon - 1 планується в кінці квітня-початку травня.

Першу місію корабель Crew Dragon компанії SpaceX здійснив у травні минулого року. Тоді доставили двох астронавтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Телеком & IT Астронавт SpaceX МКС
NEWS
Вихід Києва з локдауну: коли буде прийнято рішення
Вихід Києва з локдауну: коли буде прийнято рішення
DAILY
Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей