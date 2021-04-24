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Корабель SpaceX з чотирма астронавтами на борту успішно пристикувався до МКС

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 13:26
Корабель SpaceX з чотирма астронавтами на борту успішно пристикувався до МКС Фото: корабель Crew Dragon долетів до МКС (nasa.gov)
Автор: РБК-Україна

Пілотований корабель Crew Dragon компанії SpaceX пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС). На борту корабля чотири астронавти.

Трансляція ведеться на сайті NASA.

Астронавти розпочнуть шестимісячну наукову місію на станції.

Стикування сталося після 12: 10 за Києвом.

Очікується, що люк відкриється о 14: 15 (7: 15 за східним часом). Після цього відбудеться церемонія зустрічі астронавтів.

Склад екіпажу:

  • Шейн Кімбро від NASA (командир),
  • Меган Макартур від NASA (пілот),
  • Акіхіко Хосіде від JAXA (Японське агентство аерокосмічних досліджень),
  • Томас Песке від ESA (Європейське космічне агентство).

Нагадаємо, 23 квітня корабель Crew Dragon стартував до МКС (це вже друга пілотована місія).

Астронавти Crew Dragon-2 будуть знаходиться на МКС одночасно з екіпажем Crew Dragon-1. Повернення корабля Crew Dragon - 1 планується в кінці квітня-початку травня.

Нагадаємо, минулого року корабель Crew Dragon компанії SpaceX вперше доставив людей на МКС.

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