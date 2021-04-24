Вторая успешная миссия: астронавты перешли с корабля SpaceX на МКС
Фото: астронавты успешно прибыли на МКС (скриншот)
Четверо астронавтов завершили переход с пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию. Это уже вторая пилотируемая миссия компании Илона Маска на МКС.
Трансляцию вели на сайте NASA.
Несколько часов назад корабль успешко пристыковался к МКС. Он доставил астронавтов, которые начнут шестимесячную научную миссию на станции.
Состав экипажа:
- Шейн Кимбро от NASA (командир),
- Меган Макартур от NASA (пилот),
- Акихико Хосидэ от JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований),
- Томас Песке от ESA (Европейское космическое агентство).
Напомним, 23 апреля корабль Crew Dragon стартовал к МКС.
Астронавты Crew Dragon-2 будут находится на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon-1. Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется в конце апреля - начале мая.
Первую миссию корабль Crew Dragon компании SpaceX совершил в мае прошлого года. Тогда доставили двоих астронавтов.