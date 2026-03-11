Разрыв сокращается: как изменились шансы Орбана и Мадяра перед выборами в Венгрии
Преимущество оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра над "Фидесом" действующего премьера Венгрии Орбана сокращается. До парламентских выборов 12 апреля всего месяц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Тиса" впереди: что показывают цифры
Исследовательский центр 21 Kutatokozpont провел опрос со 2 по 6 марта. Результат: "Тиса" набирает 53% среди тех, кто уже определился с выбором, "Фидес" - 39%. В январе разрыв был больше - 16 процентных пунктов, сейчас сократился до 14.
Еще один опрос от 24.hu дал похожую картину: 38% за "Тису", 30% за "Фидес".
По прогнозам, партии могут получить столько мандатов в парламенте:
- "Тиса" - 115
- "Фидес" - 78
- Ультраправая "Наша Батькивщина" - единственная, кто еще преодолеет 5% порог.
Всего в парламенте Венгрии 199 мест.
Лидер "Тисы" Петер Мадяр строит кампанию на трех обещаниях:
- искоренить коррупцию
- разблокировать замороженные миллиарды евро от ЕС
- вернуть Венгрию к полноценному сотрудничеству с ЕС и НАТО.
"Фидес" не сдается
Орбановская партия ссылается на другие опросы, которые якобы показывают ее победу. Но оппоненты говорят: эти исследования проводили структуры, финансово или лично связанные с правящей партией.
Многие избиратели до сих пор не определились - поэтому результат голосования остается непредсказуемым.
Путин помогает Орбану: тайная операция Кремля
Пока продолжаются предвыборные гонки, Россия тайно пытается повлиять на их результат.
Как сообщалось ранее, администрация Путина одобрила план "Агентства социального дизайна" - структуры под санкциями - запустить в Венгрии скрытую дезинформационную кампанию.
Операцией, скорее всего, руководит Сергей Кириенко - первый заместитель руководителя аппарата Кремля, который уже координировал похожие кампании в других странах.
Схема проста: контент готовится в России, но выглядит как местный - адаптированные мемы, видео и инфографика под венгерскую аудиторию, которые распространяют через местных блогеров.
Цель - показать Орбана "сильным лидером с глобальными друзьями", а Мадяра - "брюссельской марионеткой". Против "Тисы" готовятся "информационные атаки" с акцентом на "некомпетентность и внутренний раздор" партии. Одновременно ведется информкапания, нацеленная против Украины.
Тем временем Орбан признался, для чего ему на самом деле была нужна Украина. По его словам, пока Украина остается между РФ и Венгрией, можно обеспечивать безопасность венгров.