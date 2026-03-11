Разрыв сокращается: как изменились шансы Орбана и Мадяра перед выборами в Венгрии

Преимущество оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра над "Фидесом" действующего премьера Венгрии Орбана сокращается. До парламентских выборов 12 апреля всего месяц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Тиса" впереди: что показывают цифры

Исследовательский центр 21 Kutatokozpont провел опрос со 2 по 6 марта. Результат: "Тиса" набирает 53% среди тех, кто уже определился с выбором, "Фидес" - 39%. В январе разрыв был больше - 16 процентных пунктов, сейчас сократился до 14.

Еще один опрос от 24.hu дал похожую картину: 38% за "Тису", 30% за "Фидес".

По прогнозам, партии могут получить столько мандатов в парламенте:

"Тиса" - 115

"Фидес" - 78

Ультраправая "Наша Батькивщина" - единственная, кто еще преодолеет 5% порог.

Всего в парламенте Венгрии 199 мест.

Лидер "Тисы" Петер Мадяр строит кампанию на трех обещаниях:

искоренить коррупцию

разблокировать замороженные миллиарды евро от ЕС

вернуть Венгрию к полноценному сотрудничеству с ЕС и НАТО.

"Фидес" не сдается

Орбановская партия ссылается на другие опросы, которые якобы показывают ее победу. Но оппоненты говорят: эти исследования проводили структуры, финансово или лично связанные с правящей партией.

Многие избиратели до сих пор не определились - поэтому результат голосования остается непредсказуемым.

Путин помогает Орбану: тайная операция Кремля

Пока продолжаются предвыборные гонки, Россия тайно пытается повлиять на их результат.

Как сообщалось ранее, администрация Путина одобрила план "Агентства социального дизайна" - структуры под санкциями - запустить в Венгрии скрытую дезинформационную кампанию.

Операцией, скорее всего, руководит Сергей Кириенко - первый заместитель руководителя аппарата Кремля, который уже координировал похожие кампании в других странах.