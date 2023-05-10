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Бегство российской бригады из-под Бахмута: в ВСУ показали видео со штурма позиций

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Среда 10 мая 2023 18:09
Бегство российской бригады из-под Бахмута: в ВСУ показали видео со штурма позиций Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ВСУ показали видео, снятое во время штурма позиций 72-й мотострелковой бригады ВС РФ под Бахмутом. В ходе операции наши воины ликвидировали 13 окупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

В результате боя:

  • ликвидировано 13 окупантов;
  • ранены 25 окупантов;
  • уничтожены несколько складов врага с боекомплектами.

Бегство 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин во время своего видеообращения заявил о побеге 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута. Позже наши воины подтвердили эту информацию.

"Официально. Сообщение Пригожина о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и оставшихся там 500 трупов россиян - соответствует действительности", - отметили военные.

Как заявили в бригаде, за двое суток наши воины ликвидировали 64 оккупанта и еще 87 на тот момент были "на полпути к гибели". Также были уничтожены несколько складов боеприпасов врага, минометы и ряд БМП.

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