Бегство российской бригады из-под Бахмута: в ВСУ показали видео со штурма позиций

В ВСУ показали видео, снятое во время штурма позиций 72-й мотострелковой бригады ВС РФ под Бахмутом. В ходе операции наши воины ликвидировали 13 окупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

В результате боя:

ликвидировано 13 окупантов;

ранены 25 окупантов;

уничтожены несколько складов врага с боекомплектами.

Бегство 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин во время своего видеообращения заявил о побеге 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута. Позже наши воины подтвердили эту информацию.

"Официально. Сообщение Пригожина о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и оставшихся там 500 трупов россиян - соответствует действительности", - отметили военные.

Как заявили в бригаде, за двое суток наши воины ликвидировали 64 оккупанта и еще 87 на тот момент были "на полпути к гибели". Также были уничтожены несколько складов боеприпасов врага, минометы и ряд БМП.