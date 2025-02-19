Вопреки мнению Трампа: социологи зафиксировали рост рейтинга Зеленского

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют Зеленскому, не доверяют - 37%. Баланс доверия-недоверия составляет +20%.

Показатели доверия немного улучшились по сравнению с последним опросом в декабре 2024 года, когда ему доверяли 52%, не доверяли - 39%, а баланс доверия-недоверия составлял +13%.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, президент Зеленский сохраняет достаточно высокое доверие в обществе и тем более сохраняет легитимность. По его словам, для демократического общества иметь текущий показатель доверия - это очень хороший результат.

"Если отдельные международные партнеры-союзники переживают за легитимность президента в контексте возможных мирных переговоров и считают уместным настаивать на выборах, то с точки зрения самих украинских граждан с этим проблем нет, нынешний президент и власть вполне легитимны вести сложные переговоры, а выборы должны быть после завершения войны и как минимум получения Украиной надежных гарантий безопасности, - добавил социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 4-9 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПО, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.