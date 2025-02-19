Вопреки мнению Трампа: социологи зафиксировали рост рейтинга Зеленского

Владимиру Зеленскому доверяют более половины украинцев. Вопреки мнению Дональда Трампа, за последние месяцы рейтинг президента вырос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют Зеленскому, не доверяют - 37%. Баланс доверия-недоверия составляет +20%.
Показатели доверия немного улучшились по сравнению с последним опросом в декабре 2024 года, когда ему доверяли 52%, не доверяли - 39%, а баланс доверия-недоверия составлял +13%.
Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, президент Зеленский сохраняет достаточно высокое доверие в обществе и тем более сохраняет легитимность. По его словам, для демократического общества иметь текущий показатель доверия - это очень хороший результат.
"Если отдельные международные партнеры-союзники переживают за легитимность президента в контексте возможных мирных переговоров и считают уместным настаивать на выборах, то с точки зрения самих украинских граждан с этим проблем нет, нынешний президент и власть вполне легитимны вести сложные переговоры, а выборы должны быть после завершения войны и как минимум получения Украиной надежных гарантий безопасности, - добавил социолог.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 4-9 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПО, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг Владимира Зеленского якобы составляет 4%. "Сейчас имеем ситуацию в Украине, когда давно не было выборов. Там военное положение введено. И лидер украинский теперь уже, как бы мне не грустно это констатировать, его поддержка составляет 4%", - сказал Трамп.
Ранее спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что США хотят проведения выборов в Украине в случае, если будет перемирие с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах в Украине, но "украинцы абсолютно не хотят выборов, боятся, что мы потеряем режим военного положения, если будут выборы, солдаты вернутся домой и Путин оккупирует всю территорию".
По данным опросов, большинство украинцев против выборов во время войны. В частности, в марте 2024 года только 22% опрошенных положительно относились к идее проведения общенациональных выборов в Украине (президентских или парламентских) до завершения войны.
Как заявил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, выборы могут пройти через полгода после отмены военного положения. По его словам, никакие даты сейчас не определены.