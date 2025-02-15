Зеленский: я готов говорить о выборах, украинцы этого не хотят

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах в Украине. Но, по его словам, украинцы этого не хотят из-за отмены военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что сейчас фокусируется на выживании страны в условиях войны. Зеленский добавил, что половину его президентского срока была пандемия коронавируса, а другую половину - полномасштабная война.



"Я готов говорить о выборах. Украинцы абсолютно не хотят выборов, боятся, что мы потеряем режим военного положения, если будут выборы, солдаты вернутся домой и Путин оккупирует всю территорию. Сейчас мы имеем мобилизацию, мы являемся единым организмом, единой страной, и поэтому очень важно, чтобы так было в дальнейшем", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что "вопрос не в нем, а в будущем нашей страны".

"На сегодня вопрос в выживании, спасти Украину и наших людей. А если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство, у кого есть собственность за рубежом", - заявил президент.