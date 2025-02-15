Зеленский: я готов говорить о выборах, украинцы этого не хотят
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах в Украине. Но, по его словам, украинцы этого не хотят из-за отмены военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.
Он отметил, что сейчас фокусируется на выживании страны в условиях войны. Зеленский добавил, что половину его президентского срока была пандемия коронавируса, а другую половину - полномасштабная война.
"Я готов говорить о выборах. Украинцы абсолютно не хотят выборов, боятся, что мы потеряем режим военного положения, если будут выборы, солдаты вернутся домой и Путин оккупирует всю территорию. Сейчас мы имеем мобилизацию, мы являемся единым организмом, единой страной, и поэтому очень важно, чтобы так было в дальнейшем", - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что "вопрос не в нем, а в будущем нашей страны".
"На сегодня вопрос в выживании, спасти Украину и наших людей. А если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство, у кого есть собственность за рубежом", - заявил президент.
Выборы во время войны
Законодательство Украины запрещает проведение выборов во время войны. Такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". Для проведения выборов в Украине нужно отменить режим военного положения.
Напомним, что в октябре 2023 года в Украине должны были состояться парламентские выборы. Также в 2024 году в Украине должны были состояться президентские выборы. Они были запланированы на конец марта.
На днях президент Владимир Зеленский комментировал вопрос выборов в Украине. Он заявил, что у всех тех, кто приезжает в Украину - меняется позиция по этому вопросу.
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