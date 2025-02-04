Маркарова о заявлении Келлога по выборам в Украине: этот вопрос не обсуждался

Соединенные Штаты Америки пока не обсуждали с Украиной необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Но если команда президента США Дональда Трампа будет его нарушать, Украина готова к обсуждению.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Что предшествовало

На днях спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что США хотят проведения выборов в Украине в случае, если будет перемирие с РФ.

Однако тогда в команде президента Владимира Зеленского заявили, что такой план является провальным.

Что сказала Маркарова

"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах, наша позиция была такова, что для этого надо завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию", - сказала Маркарова.

Заявления Трампа относительно войны в Украине

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно обещал закончить войну в Украине. Сначала в своих заявлениях Трамп называл срок в 24 часа. Однако после инаугурации Трамп поручил спецпредставителю США по Украине и России Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней.