ua en ru
Вт, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Маркарова о заявлении Келлога по выборам в Украине: этот вопрос не обсуждался

Вторник 04 февраля 2025 16:29
UA EN RU
Маркарова о заявлении Келлога по выборам в Украине: этот вопрос не обсуждался Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки пока не обсуждали с Украиной необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Но если команда президента США Дональда Трампа будет его нарушать, Украина готова к обсуждению.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Что предшествовало

На днях спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что США хотят проведения выборов в Украине в случае, если будет перемирие с РФ.

Однако тогда в команде президента Владимира Зеленского заявили, что такой план является провальным.

Что сказала Маркарова

"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах, наша позиция была такова, что для этого надо завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию", - сказала Маркарова.

Заявления Трампа относительно войны в Украине

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно обещал закончить войну в Украине. Сначала в своих заявлениях Трамп называл срок в 24 часа. Однако после инаугурации Трамп поручил спецпредставителю США по Украине и России Киту Келлогу закончить войну в Украине за сто дней.

Сам Келлог недавно высказал мнение о том, что просто помогая Украине, нельзя заставить Россию прекратить войну. Надо снизить цену нефти до 45 долларов за баррель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Оксана Маркарова Кит Келлог Выборы в Украине
NEWS
"Прилет" по горсовету, много раненых и жертвы: все об ударе баллистики по центру Изюма
"Прилет" по горсовету, много раненых и жертвы: все об ударе баллистики по центру Изюма
DAILY
"Гибнут в первые минуты штурмов". Как ССО брали в плен бойцов КНДР и что рассказали корейцы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Гибнут в первые минуты штурмов". Как ССО брали в плен бойцов КНДР и что рассказали корейцы