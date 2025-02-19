Всупереч думці Трампа: соціологи зафіксували зростання рейтингу Зеленського

Володимиру Зеленському довіряють більше половини українців. Всупереч думці Дональда Трампа, за останні місяці рейтинг президента зріс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють Зеленському, не довіряють - 37%. Баланс довіри-недовіри становить +20%.
Показники довіри трохи покращилися порівняно із останнім опитуванням у грудні 2024 року, коли йому довіряли 52%, не довіряли - 39%, а баланс довіри-недовіри становив +13%.
Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, президент Зеленський зберігає досить високу довіру в суспільстві і тим більше зберігає легітимність. За його словами, для демократичного суспільства мати поточний показник довіри – це дуже гарний результат.
"Якщо окремі міжнародні партнери-союзники переживають за легітимність президента у контексті можливих мирних перемовин і вважають доречним наполягати на виборах, то з точки зору самих українських громадян з цим проблем немає, нинішній президент і влада цілком легітимні вести складні перемовини, а вибори мають бути після завершення війни і щонайменше отримання Україною надійних безпекових гарантій, - додав соціолог.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1000 респондентів 4-9 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що рейтинг Володимира Зеленського нібито становить 4%. "Зараз маємо ситуацію в Україні, коли давно не було виборів. Там воєнний стан введено. І лідер український тепер уже, як би мені не сумно це констатувати, його підтримка становить 4%", - сказав Трамп.
Раніше спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть проведення виборів в Україні в разі, якщо буде перемир'я з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в Україні, але "українці абсолютно не хочуть виборів, бояться, що ми втратимо режим воєнного стану, якщо будуть вибори, солдати повернуться додому і Путін окупує всю територію".
За даними опитувань, більшість українців проти виборів під час війни. Зокрема, у березні 2024 року лише 22% опитаних позитивно ставилися до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських або парламентських) до завершення війни.
Як заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, вибори можуть відбутися через пів року після скасування воєнного стану. За його словами, жодних дат зараз не визначено.