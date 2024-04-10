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Выборы до завершения войны: каково отношение украинцев и аргументы

Украина, Среда 10 апреля 2024 14:38
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Выборы до завершения войны: каково отношение украинцев и аргументы Фото: выборы во время войны поддерживают только 22% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на конец марта 2024 года только 22% опрошенных положительно относятся к идее проведения общенациональных выборов в Украине (президентских или парламентских) до завершения войны. Это несколько больше, чем было в сентябре 2023 года - 15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Большинство опрошенных (59,5%) относятся к выборам негативно (в сентябре 2023 года - 64%).

Выборы до завершения войны: каково отношение украинцев и аргументы

Как отмечают социологи, в значительной степени поддержка идеи проведения выборов в завершение войны зависит от уровня доверия к действующей власти. Так, среди доверяющих президенту Украины лишь 15% поддержали бы такие выборы, тогда как среди не доверяющих - 37%. Хотя даже среди тех, кто не доверяет президенту, относительное большинство (45%) не поддерживают идею таких выборов (среди доверяющих - 68%).

Аргументы против

Негативное отношение к выборам во время войны обусловлено тем, что относительное большинство (45%) граждан считают, что такие выборы разъединят украинское общество (только 12% считают, что они сплотят общество).

Выборы до завершения войны: каково отношение украинцев и аргументы

Относительное большинство граждан (42%) считают, что смена власти во время войны будет препятствовать победе в войне с Россией. Только 13% придерживаются мнения, что смена власти будет способствовать победе.

Выборы до завершения войны: каково отношение украинцев и аргументы

Опрос был проведен Центром Разумкова с 21 по 27 марта 2024 среди 2020 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины. Опрос был проведен в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, разговоры о выборах активизировались во второй половине 2023 года. По состоянию на октябрь 81% опрошенных считали, что выборы должны проводиться после окончания войны и сейчас они не ко времени.

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