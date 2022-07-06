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ЗСУ зруйнували ще один міст під Мелітополем

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Мелітополь, Середа 06 липня 2022 19:05
ЗСУ зруйнували ще один міст під Мелітополем Фото: голова Запорізької ОВА Олександр Старух (facebook.com/starukh_olexander)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові зруйнували міст між Мелітополем та Токмаком, двома окупованими населеними пунктами Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст. Новобогданівка - Троїцьке", - написав він.

Інших деталей Старух не повідомив.

Нагадаємо, раніше під Мелітополем підірвали залізничний міст, яким росіяни переганяли склади зі зброєю.

Окрім того, американські HIMARS відпрацювали по позиціях окупантів на Запорізькому напрямку.

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Мелітополь Запорожская область Олександр Старух
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