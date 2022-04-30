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Масова паніка. Окупанти відмовляються наступати в напрямку Чорнобаївки, - СБУ

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Херсонська область, Субота 30 квітня 2022 12:34
Масова паніка. Окупанти відмовляються наступати в напрямку Чорнобаївки, - СБУ Фото: окупанти відмовляються наступати в напрямку Чорнобаївки (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Окупанти починають панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямі і шукають тих, хто готовий стати "гарматним м'ясом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Підтвердження тому є нове перехоплення розмови СБУ, яке вдалося зробити в Херсонській області.

На записі - розмова командира батальйону ЗС РФ з командиром роти, який прибув із поповненням з так званої "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они тут стояли, их послали туда (на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят "Вы что, долб#обы, бл#дь? Куда вы сунетесь?!!", и вот это - началась паника", - жаліється окупант з "ДНР".

Він каже, що "після втечі росіян лише 5 із 20 людей "нового поповнення із ДНР" погодилися йти в атаку", а щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.

"Але і це не подіяло… Що ж, важко мотивувати людей, які не знають, що вони тут роблять", - зазначають в СБУ.

Зазначимо, російські військові називають бої під Чорнобаївкою Херсонської області "пеклом". Свідченням цього є листування окупанта, яке опублікувала Служба безпеки України.

Нагадаємо, нещодавно українські військові вкотре завдали руйнівного удару по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці Херсонської області, що стало вже 17-м випадком успішної атаки по ворожих силах на території місцевого аеродрому.

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