На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади Росії та ворожу ДРГ

За добу, 6 липня, ЗСУ знищили чотири військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областях. Також противник втратив багато живої сили і техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Відзначається, що три склади з боєприпасами знаходили в Миколаївській області. Ще один склад з паливно-мастильними матеріалами під Херсоном.

Українські військові ліквідували 38 окупантів, танк Т-62, два мінометних комплекси 120-го калібру "Сани", дві одиниці броньованої та чотири автомобільної техніки.

Також повідомляється про знищення ворожої ДРГ в районі Добрянки. Крім того, українські захисники відбили спробу штурму в напрямку Миролюбівки.

Нагадаємо, з кінця червня у російських військових в Україні майже щодня горять бази і склади боєприпасів, опублікована карта втрат окупантів.