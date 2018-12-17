Воєнний стан в Україні створює ризики для прав і свобод суспільства, - АІ

Фото: Amnesty International (amnesty.org)

Механізм реалізації воєнного стану не був належним чином роз'яснений, говориться в доповіді

Воєнний стан в Україні, який введено в десяти областях, через нечіткість прописаних норм створює ризики для прав і свобод українського суспільства. Про це йдеться в доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International, передає РБК-Україна.

У доповіді наголошується, що "безкарність залишається однією з основних проблем, яку українська влада продовжує ігнорувати". Напади на активістів і представників національних меншин до цих пір в більшості випадків не розслідувані. Також в докоаде відзначається бездіяльність правоохоронних органів.

Крім того, організація стурбована дискримінаційними заявами місцевої влади. Зокрема, "численні політики і представники міських адміністрацій публічно поширюють дискримінаційні висловлювання, які створюють атмосферу нетерпимості та агресії в суспільстві".

В Amnesty International вважають, що воєнний стан в Україні через нечіткість прописаних норм створює серйозні ризики для прав і свобод українського суспільства.

"Механізм реалізації військового положення не був належним чином роз'яснений. Держава не надала докладних пояснень, чому необхідно обмежити певні права через ситуації у Чорному морі, і як ці зміни вплинуть місцеві громади. Для тих, хто живе в областях, де діє воєний стан, конкретні обмеження досі не повністю зрозумілі звичайним людям. Відповідно, це може викликати побоювання у тих, хто хоче використовувати своє право на свободу мирних зібрань і свободу вираження", - повідомили в організації.

У доповіді підкреслили, що серед викликів прав людини в Україні залишаються і тиск на ЗМІ, а також регулярні спроби влади накласти обмеження на діяльність громадських організацій.

Наголошується, що досі надзвичайно складною залишається ситуація з дотриманням прав людини на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Також на території анексованого Росією Криму спостерігається постійне погіршення ситуації.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко, коментуючи введення воєнного положенияв Україні заявив, що воно ніяк не вплине на життя звичайних українців.