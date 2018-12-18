Волкер: США визнають незаконність дій РФ в Азовському морі

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

За його словами, незаконні дії РФ отримають "відповідну реакцію"

Сполучені Штати Америки (США) визнають, що Росія вчинила незаконну претензію на морську територію в Азовському морі. Про це повідомив Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер під час зустрічі з головою Верховної ради Андрієм Парубієм, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, незаконні дії РФ отримають відповідну реакцію.

"Для США є абсолютно зрозумілим та прозорим, що атака на українські кораблі була повністю незаконною. Це була незаконна претензія на морську територію, морські води. Незаконне блокування, незаконне захоплення кораблів та незаконне захоплення моряків. Відповідно буде відповідна реакція", - повідомив Волкер.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер сьогодні, 18 грудня, перебуває з візитом в Україні.

Раніше Волкер заявляв, що найближчим часом США можуть оголосити про нові поставки зброї в Україну.

"У нас є можливість продавати додаткове обладнання. Буде декілька оголошень, Конгрес буде повідомлено в найближчі пару місяців про перші транші", - повідомляв він.

Спецпредставник Держдепартаменту США також раніше заявляв, що Російська Федерація повинна повернути захоплених українських моряків до Різдва або Нового року.