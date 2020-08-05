Тернопільську область можуть перенести в зелену зону карантину, - МОЗ

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Також Вінницька область вже шість днів не перевищує чотири показники МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили про те, що Тернопільську область можуть перенести у зелену зону карантину. В регіоні фіксують покращення епідеміологічної ситуації.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, Вінницька область вже шість днів не перевищує чотири показники МОЗ.

"Тернопільська область вже чотири дні відповідає індикаторам і може бути переведена в зелену зону", - зазначив він.

Нагадаємо, РБК-Україна розібралося, чому Тернопіль опинився в червоній зоні карантину.

Крім того, в МОЗ заявили, що вони перейшли на той принцип зонування, який діє по всій Європі.

РБК-Україна писало, що в країні 5 серпня виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 людина, зокрема в Львівській та Одеській областях, а також у Києві.