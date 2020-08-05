МОЗ назвав дуже напруженою ситуацію з коронавірусом в Харкові

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

За останню добу з 146 хворих в області, 133 - з Харкова

Міністерство охорони здоров'я назвало дуже напруженою ситуацію з коронавірусом в Харкові. За останню добу в місті виявили 133 хворих COVID-19 з 146 по області.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр закликав місцеву владу звернути увагу на збільшення кількості хворих у місті.

"В Харківській області з 146 хворих за останню добу, 133 людини - це жителі міста Харкова. Вчора так само із загальної кількості захворілих в області, 124 людини - це жителі міста Харкова. Мені здається, що там дуже напружена ситуація. Я прошу звернути на це увагу місцеву владу", - сказав Степанов.

Він додав, що в Харківській і Рівненській області перевищено показник динаміки і відсотка виявлення випадків коронавіруса.

Нагадаємо, з 3 серпня в Україні набули нові правила зонального карантину, згідно з яким кожен регіон буде визначено до однієї з чотирьох зон - "червону", "помаранчеву", "жовту" і "зелену".

У разі попадання В "червону" і "помаранчеву" зони в регіоні посилюється карантин.

Також РБК-Україна писало, що Моз буде переглядати список зон карантину кожну п'ятницю.