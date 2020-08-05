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У двох заступників голови Київської ОДА підтвердили коронавірус

Київ, Середа 05 серпня 2020 10:59
У двох заступників голови Київської ОДА підтвердили коронавірус
Фото: пробірка з аналізом на COVID-19 (facebook.com/koda.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Один із заступників був госпіталізований

В Київській обласній державній адміністрації виявили коронавірус. Захворювання підтвердили у двох заступників голови ОДА.

Про це повідомили у прес-службі Київської ОДА.

Наголошується, що позитивні ПЛР тести чиновники отримали вчора, 4 серпня. Після проведення тестування серед контактних осіб нових випадків COVID-19 не було підтверджено.

"Зараз Київська обласна державна адміністрація працює у штатному режимі з дотриманням усіх санітарних норм. Посадові обов'язки хворих заступників тимчасово взяли на себе їхні колеги. Тому всі процеси в області під контролем", - заявив голова ОДА Василь Володін.

Один з хворих був госпіталізований, другий - перебуває під наглядом лікарів на самоізоляції. Стан обох стабільний.

Нагадаємо, наприкінці липня коронавірус підтвердили у заступника голови Чернігівської ОДА Олександра Савченко.

Також РБК-Україна писало, що у двох заступників мера Одеси виявили коронавірус, однак пізніше один із них заявив, що інформація про його захворювання є помилковою.

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