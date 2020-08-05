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В Україні новий антирекорд по коронавірусу

Київ, Середа 05 серпня 2020 08:50
В Україні новий антирекорд по коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні більше 75 тисяч заражених

Станом на 5 серпня в Україні виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 людина. Найбільше нових випадків в Львівській та Одеській областях, а також у Києві.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Зазначимо, що попередній антирекорд був 30 липня, тоді зафіксували 1197 нових випадків. Цього разу на 74 заражених більше.

Станом на сьогодні, в Україні 75 490 випадків COVID-19, більше 40 тисяч одужавших та 1 788 смертей.

За минулу добу померли 24 людини і 914 одужали.

Нагадаємо, голова Державного агентства розвитку туризму Маріанна Олеськів 23 липня отримала позитивні результати тесту на коронавірус.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров’я пов’язують зростання захворюваності на коронавірус із двома основними чинниками - це релігійні заходи та громадський транспорт.

РБК-Україна писало, що Україну з 1 серпня поділили на чотири зони карантину, в залежності від епідситуації, Тернопіль та Луцьк опинились в червоній зоні, але відмовились виконувати рішення центральної влади щодо посилення карантину.

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